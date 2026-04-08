8日の朝も冷え込みましたね。 長崎市では、最低気温が「6.4℃」と、3月上旬並みとなりました。 9日の気温は平年並みに戻るものの、午後から雨が降りそうです。 9日午後3時すぎの雨雲レーダーを見ると、特に対馬市や上五島エリアに雨雲がかかっていることがわかります。 夜は雷を伴い、激しい雨が降るところもある見込みです。 午後に帰宅される方は、傘を持ち歩く方がよさそうです。