がん患者や家族を孤立させないがん患者や家族を孤立させないという思いから、この10年、地域のなかで、ともに手を取り、つながってきた拠点が金沢にあります。それは、医師として、患者として、がんと向き合った夫から遺志を継いだ、ひとりの女性と仲間たちの歩みでもありました。「集まらんけ、話さんけ、踏みだそっさ」◇西村詠子さん「集まらんけ、皆さん集まってもらいました。話さんけ、皆と一緒にお話しします。そして一歩踏