金沢市の夜の賑わいを生み出そうと、この秋、片町の繁華街に温かい「おでん」が食べられる地下街が誕生します。オープンに向けて、8日、テナントを対象にした説明会が開かれました。記者リポート「心も体もあったまる食べ物といえばおでんですよね。金沢おでんを味わえる横丁が今年の秋からオープンします」金沢市の片町にある金劇パシオンビルの地下にこの秋オープン予定の「金沢おでん街」ひがし茶屋街をモチーフにしたベンガラ