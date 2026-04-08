OWVの佐野文哉さんは4月7日、自身のX（旧Twitter）を更新。地元・山梨県南部町の1日警察署長を務めたことを報告し、写真を公開しました。【写真】「幼い頃の夢」を叶えた佐野文哉「マジで尊敬します！」佐野さんは「この度、一日警察署長を務めさせていただきました」とつづり、2枚の写真を投稿。警察官の制服を着た佐野さんのソロショットです。佐野さんは「幼い頃の夢でもあった警察官という職業に、こうした形で触れられたこと