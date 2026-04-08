総合マーケティングビジネスの富士経済は、医療費抑制を目的としたOTC類似薬の自己負担率見直しにより与える、OTC医薬品市場へのインパクトを調査した。その結果を「OTC類似薬制度見直しによる各市場への影響とインパクト分析」にまとめた。トピックスとして、OTC医薬品国内市場へのインパクトは、2040年にプラス1901億円と予測する。医療費高騰の対策で、OTC類似薬の制度見直しが進み、OTC医薬品への需要流入が予想される。この調