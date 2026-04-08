青山商事は、自動車のサスペンション構造を応用することで体感重量を約40％軽減する「無重力リュック」を、4月8日から「洋服の青山」全店および、公式オンラインストアで発売する。近年、両手を自由にしたいというニーズの高まりや、PCやマイボトルなどの持ち歩きが増えたことで、ビジネスシーンにおいてもリュックを活用するスタイルが主流になりつつある。一方で、優れた収納力を備えるビジネスリュックは、荷物の重量による肩や