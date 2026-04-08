大正製薬は、成長期の子どもに必要な栄養素を配合した清涼飲料水（ゼリー飲料）「リポビタンキッズゼリー」シリーズに、オレンジ風味（無果汁）を追加し、4月8日から発売する。「リポビタンキッズゼリー」は、成長期の子どもに必要な栄養素であるビタミンB1・B2・B6、カルシウム、またエネルギーとなるぶどう糖を配合した清涼飲料水（ゼリー飲料）。凍らせてもおいしく飲むことができ、熱中症対策（同製品は全国清涼飲料連合会が定