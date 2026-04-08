千趣会の通販事業ベルメゾンは、綿の心地よい肌触りでありながらも、梅雨や熱帯夜に発生する「蒸れ」や「ベタつき」による不快感を軽減する新しい夏用ファブリックシリーズ「DRYism（ドライズム）」（以下、ドライズム）として、寝具やインテリアアイテム計8商品を4月9日に発売する。新ファブリックシリーズ「ドライズム」は、肌に触れる表面に特殊加工を施した綿100％素材を使用している。中わたには湿気を素早く吸い取る吸湿わた