舞台『ナインティナイン岡村隆史の花の駐在さん〜駐在さんと赤い糸〜』が5月28日から31日まで、東京・後楽園のIMM THEATERで開催することが決定した。【ライブ写真たくさん】さんまも登場！会場を爆笑の渦に巻き込んだ『駐在さん』チケットが即日完売となった一昨年、昨年に続いて3回目となる公演。おなじみのメンバーであるジミー大西、川畑泰史に加え、ベテランから若手までの豪華キャストが勢ぞろいし、抱腹絶倒のドタバタ