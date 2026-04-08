「ギャラクシー ダズン ハーフ（6個）」（左）と限定デザインのボックス（奥）、「チコ ＆ ブルーベリー ギャラクシー」「マリオ ストロベリー」「ヨッシー カスタード エッグ」（右）と限定デザインのステッカー（手前）クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン（以下、KKDJ）は、イルミネーションと任天堂とユニバーサル・ピクチャーズによる新作アクションアニメ映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」（4月24日公