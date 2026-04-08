8日午後、大阪府和泉市の集合住宅で、女性2人が血を流して死亡しているのが見つかりました。警察は事件の可能性があるとみて調べています。現場は、大阪府和泉市の集合住宅の一室で、8日午後0時半ごろ、「血を流した女性が倒れている」と、部屋の住人の親族から110番通報がありました。警察によりますと、駆け付けた警察官が、室内の居間で成人の女性2人が血を流して死亡しているのを見つけたということです。近隣住民「1人、タン