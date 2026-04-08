高市首相はイランの大統領と電話会談を行い、停戦合意を歓迎しました。高市首相「私からホルムズ海峡は世界の物流の要衝であり、そして国際公共財であるという旨を強調しました。日本関係船舶を含む全ての国の船舶の航行の安全確保、これを早期に、迅速にということを求めました」高市首相は、停戦合意についてイランのペゼシュキアン大統領に「前向きな動きとして歓迎している」と伝えました。さらに「事態の早期沈静化が何より重