急転直下、アメリカとイランは停戦に合意しました。その背景に何があったのでしょうか。中東情勢に詳しい日本エネルギー経済研究所・中東研究センター長の坂梨祥さんに話を聞きました。■停戦合意イラン変化のワケ――交渉期限は日本時間8日午前9時でした、土壇場での停戦合意となりましたが、これまで強硬姿勢を崩さなかったイランはなぜ、このタイミングで停戦に合意したのでしょうか。イランがこれまで停戦に合意してこなかっ