大和警察署（資料写真）神奈川県警大和署は８日、不同意わいせつの疑いで、大和市在住の中学３年の男子生徒（１４）を逮捕した。逮捕容疑は、３月２３日午後６時ごろ、同市内の路上で同市内在住の中学３年の女子生徒（１４）に対して、背後から羽交い締めして胸を触るなどわいせつな行為をした、としている。署によると、男子生徒は「おれがやった事件」と供述し、認めている。