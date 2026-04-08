「ファミリーサポート制度（通称：ファミサポ）」という制度をご存じでしょうか？ この制度を上手に使うと、日々のちょっとした困りごとに対する負担が、少し減るかもしれません。 今回はファミサポとは何か、利用できるのはどんな人か、料金はいくらくらいなのかを解説します。 ファミリーサポート制度とは ファミリーサポート制度は、自治体が設置するファミリーサ