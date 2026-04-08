「年金が振り込まれない」という高齢の父。とても心配でしょう。 今回のケースは、年金を受給するための手続きを忘れている可能性があるのですが、年金の受給の手続きは、いつ・どのように行うのか、手続きを忘れていた場合はどうなるのか、FPである筆者が解説します。 65歳からの年金受給手続き 実は、老齢基礎年金や老齢厚生年金をもらうためには手続きが必要です。受給権（受け取る権利）が生じたときに