2週間の停戦合意は、私たちの暮らしにどんな影響を与えるのか。 【写真を見る】アメリカ･イランの“2週間停戦合意”でガソリン価格はどうなる？今後の見通し【大石邦彦解説】 （大石邦彦アンカーマン）このまま停戦となるのかが最大の焦点ですが、それによって日本の暮らしの生命線・ホルムズ海峡がどうなるのかも注目されています。 アメリカのトランプ大統領は「今回のイラン攻撃の2週間停止は、イランがホルムズ海峡の