「停戦ではなく終戦を」アメリカによるイラン攻撃を岐阜の被爆者団体が非難しました。 【写真を見る】｢停戦や中止ではなく終戦を｣ 被爆者団体がアメリカのイラン攻撃を非難 日本政府に緊急声明も 岐阜 岐阜県原爆被害者の会は、空爆で子どもを含む多くの市民が犠牲になっていることを「人命への冒涜だ」と厳しく非難。 アメリカに追従せず毅然と停戦に向け働きかけるよう、日本政府に求める緊急声明を出しました。 「戦争その