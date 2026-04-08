社民党の福島瑞穂党首の定例会見が８日に開催。党首選を受けて行われた新党首就任会見でのイザコザについて謝罪した。社民党の党首選には福島氏と大椿裕子元参院議員、ラサール石井副党首が立候補。投票の結果、福島氏と大椿氏の決選投票となり、６日に福島氏が当選した。当選後の会見には福島氏と大椿氏、ラサール氏が出席。しかし、報道陣が大椿氏らのコメントを求めると司会者が新党首の会見だとして拒否。発言を封じられた