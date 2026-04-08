4年前、三重県の男子高校生が自殺した問題で、第三者委員会が県に提言です。 【写真を見る】4年前に自殺した男子生徒 第三者委が国に提言 “悩み相談できる環境を” 生徒の自殺を防ぐために 2022年2月に県立高校の男子生徒が自殺した問題で、当時のクラスメイトや担任ら20人に対して第三者委員会による調査が行われましたが、いじめの事実は認定されませんでした。 “相談できる環境の整備”を 男子生徒の遺族は、生徒が「くさ