Ｊ１福岡の塚原真也監督（４０）が８日、福岡市の雁の巣球技場で行われた練習後、１１日のホーム長崎戦（ベススタ）を見据えた。明治安田Ｊ１百年構想リーグＷＥＳＴで最下位に低迷するチームは、前節のアウェー広島戦（Ｅピース）で１―０と勝利し、今季初の９０分勝利と無失点を達成。流れを変えつつある。広島戦では前半１６分、サイドからの攻撃でチャンスをつくり、ＤＦ辻岡佑真のクロスにＭＦ橋本悠が頭で合わせて先制。