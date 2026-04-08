【モデルプレス＝2026/04/08】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のカズハ（KAZUHA）が4月8日、自身のInstagramを更新。東京・渋谷の街を散策する姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】22歳K-POP日本人メンバー「オーラが違う」話題の渋谷降臨ショットhttps://mdpr.jp/k-enta/detail/4743225◆カズハ、渋谷降臨カズハは、渋谷での街中ショットを複数枚公開。ゆったりとした黒のトップスに淡いブルーのデニム