【モデルプレス＝2026/04/08】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた永瀬さらが8日、自身のInstagramを更新。キャミソール姿を公開した。【写真】「今日好き」参加18歳美女「透明感がすごい」美デコルテ際立つキャミ姿◆永瀬さら、ほっそり二の腕輝くキャミ姿披露永瀬は「作品撮りをして頂きました。何枚目がすき〜？？」とつづり、フォトグラファーの刑部