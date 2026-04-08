【モデルプレス＝2026/04/08】乃木坂46の梅澤美波が4月7日、自身のInstagramを更新。ノースリーブ衣装姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】27歳乃木坂人気メンバー「透明感爆発してる」ファン悶絶のノースリ衣装姿◆梅澤美波、ノースリ衣装で美肩披露梅澤は「ドラマ『失恋カルタ』本日第2話放送です。MBS 24：59〜／TBS 25：26〜 よろしくお願いいたします」とつづり、主人公・夏野千波役で出演しているMBS系ドラマ「失恋カルタ