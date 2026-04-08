高市早苗首相の情報発信のあり方は、予算成立後の説明でも課題が浮き彫りになっている。高市氏は、いわゆる「ぶら下がり取材」に応じる機会が歴代の首相に比べて少ないと指摘されており、週末を中心にXで自らの見解を説明することが多い。首相官邸ウェブサイトによると、高市氏は予算成立後の2026年4月7日夜に「会見」を開いた。だが、歴代政権が予算成立後に開いてきた記者会見に比べると、時間も参加者も限られたものだった。各