中大からこの春実業団の強豪・トヨタ自動車陸上長距離部に進んだルーキーの初々しい姿が話題となっている。８日、同部が公式インスタグラムを更新。この日２３歳の誕生日を迎えた吉居駿恭（しゅんすけ）を「４月８日は 新人、吉居駿恭 選手のお誕生日です」と紹介。「誕生日投稿トップバッターです吉居選手、おめでとうございます！」のコメントと共にジャージー姿で笑顔の写真を投稿した。吉居は、中大陸上部主将として第１