◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝４月８日、美浦トレセンアネモネＳ２着から挑むルールザウェイヴ（牝３歳、美浦・宮田敬介厩舎、父ロードカナロア）が軽快に坂路を駆け上がり、５４秒６―１２秒５でを終えた。中３週と間隔が詰まり、初めての関西輸送を控えることから、宮田調教師は「オーバーワークにならない程度に」と微調整の意図を説明。１週前追い切りに続き騎乗した原