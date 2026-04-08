Ｊ１清水のＤＦ蓮川壮大（２７）が８日、後半戦での巻き返しを誓った。１１日の広島戦（エディオンピースウイング広島）を控え、三保グラウンドでの練習に参加。実践形式のミニゲームを行うなど、フルメニューをこなした。今季は開幕直前のけがで離脱。前節（５日）の長崎戦（３〇１）で途中出場し、今季初出場を果たした。ウィングバックで１３分間プレー。昨年はサイドバックも務めており、初めて任された不慣れなポジション