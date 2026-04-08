お笑いトリオ「パンサー」の向井慧が８日、都内で行われた映画「これって生きてる？」（ブラッドリー・クーパー監督、１７日公開）の特別試写イベントに登場した。米ニューヨーク近郊で暮らす中年夫婦・アレックス（ウィル・アーネット）とテス（ローラ・ダーン）が結婚生活の行き詰まりに直面する中、アレックスが偶然立ったコメディの舞台をきっかけに、人生や生き方を見つめ直していくヒューマンドラマ。普段はトリオで活動