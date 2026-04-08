福岡で初めてとなる4年制の音楽大学が8日、開学し、入学式が行われました。 福岡県太宰府市の福岡国際音楽大学では、開学式と入学式が行われ、新入生91人が入学しました。これから、声楽や管弦打楽器、音楽に関わるビジネスなどを学ぶということです。■新入生「音楽の楽しさを子どもたちに伝えられる教師になりたい。」式では、大学の客員教授でシンガーソングライターのさだまさしさんが作詞作曲した校歌が初披