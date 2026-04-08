◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―中日（８日・横浜）ＤｅＮＡの筒香嘉智内野手が、３回に２号同点２ランを放った。２点ビハインドの３回１死一塁で迎えた打席で、中日のドラ１右腕・中西の初球カーブを振り抜くと、打球はバックスクリーン右に飛び込んだ。筒香は４日の巨人戦（東京Ｄ）で左膝に死球を受けて途中交代。５日の同カードと７日の中日戦（横浜）はベンチ入りメンバーから外れていた。この日は３試合ぶりに「３