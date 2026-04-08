◆パ・リーグ楽天―日本ハム（８日・楽天モバイル）日本ハムのロドルフォ・カストロ内野手が、自身１２打席１０打数ぶり安打となる先制２号ソロを放った。「１番・二塁」でのスタメン起用。３回まで楽天先発・古謝にパーフェクトに抑えられて迎えた４回先頭、１４７キロの真っすぐを左翼ホームランゾーンへ運んだ。左翼・中島がフェンス際でジャンプして捕球を試みたが、わずかに及ばなかった。カストロは今季初出場だった