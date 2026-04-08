三重県亀山市の新名神高速で6人が死亡した事故について、当時トンネルの先で工事をしていたNEXCO中日本は… 【写真を見る】新名神の6人死亡事故 “車線増やす工事”で車線規制と速度規制 トンネル内は渋滞… NEXCO中日本“安全対策は適切だった” （NEXCO中日本 関谷富彦取締役）「6人が亡くなられたということで、深く哀悼の意を表します」 3月20日、三重県亀山市の新名神高速下り線の野登トンネルで、水谷水都代容疑者が運転