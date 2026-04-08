お笑いコンビ・なすなかにしが約8年ぶりに宣材写真をリニューアルした。【動画】8年ぶりに宣材写真をリニューアル…ドキュメンタリー調のなすなかにし撮影したのはかが屋・加賀翔。撮影の裏側はYouTube「なすなかの日常」で午後7時から配信された。衣装選びから撮影まで、ドキュメンタリー調で届ける。那須晃行は「やっと１人前のおじさんになりました。加賀くん本当にありがとう」とコメント。中西茂樹は「名カメラマンによ