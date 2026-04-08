乃木坂46の5期生・川崎桜（崎＝たつさき／22）が14日に発売する1st写真集『エチュード』（新潮社）より、購入者の中から抽選で当たる「アザーカットミニブック」の先行カットが5枚公開された。【画像】川崎桜1st写真集『エチュード』帯懸賞一覧帯懸賞特典の一つは、応募者の中から抽選で当選する「アザーカットミニブック」。写真集を手掛けたスタッフが集結し、全ページ撮り下ろすという気合の入った一冊になっている。写真集