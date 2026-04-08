4月7日、桜が見頃を迎えている、福島・富岡町。そこへ…「雅子さまー！」「愛子さまー愛子さまー」「後ろ姿かわいい…」の声が。お姿が見えたのは、天皇皇后両陛下と、春らしい淡いピンクのジャケットをお召しになった愛子さま。東日本大震災から15年となる今年、初めて、ご一家そろって被災した福島県を訪問されました。富岡町 「とみおかアーカイブ・ミュージアム」ご一家は富岡町の全長2.2?、420本のソメイヨシノによる桜のト