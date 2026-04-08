gelatopiqueから、母の日にぴったりの華やかな「MOTHER’S DAY COLLECTION」が登場♡フローラルブーケをイメージした優しい花柄や、軽やかな着心地のルームウェア、心ときめく雑貨がラインアップしています。日常をちょっと特別に彩るアイテムは、大切な人へのギフトはもちろん、自分へのご褒美にもぴったり。春の温もりを感じるコレクションに注目です♪ 華やぐフローラルルームウェ