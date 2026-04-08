東京大学医学部付属病院で不祥事が相次いだことを受け、東京大学は、病院を医学部から切り離し、大学が直接運営する方針を明らかにしました。東京大学医学部付属病院をめぐっては、大学院の元教授らが便宜を図る見返りに性風俗店で接待を受けたなどとして収賄の罪で今年2月に起訴されたほか、元准教授も医療機器メーカーから現金を受け取ったとして、収賄の罪で起訴されています。東京大学藤井輝夫 総長「改めて心より深く