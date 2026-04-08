「楽天−日本ハム」（８日、楽天モバイル最強パーク）日本ハムがカストロの２号ソロで先制した。両軍無安打で迎えた四回、先頭打者として打席に立ち、楽天先発古謝から左翼ホームランゾーンに飛び込む２号ソロを放った。「打ったのは真っすぐです。ホームランを神様に感謝したいですし、幸せです。グラウンドでは少し寒さを感じますが、自分には寒さに負けない強さがあるので問題ありません」。カストロは１番・二塁で４