騒然とする現場で人々が見上げていたのは、アパートの3階から立ち上る炎と黒い煙。7日朝、広島市で「黒煙と炎が見える」などと119番通報が相次ぎました。はしご車など消防車12台が出動し放水。立ち上っていた煙は黒から白に変わりました。火は2時間後に消し止められましたが、アパートの一室が全焼。この部屋に住む40代の男性が病院に搬送されましたが、命に別条ないということです。