5月の田植えシーズンに向け、JA新潟かがやきでは苗づくりが進んでいます。コメの価格の高騰を背景に苗も値上がりしています。＜記者リポート＞「目にも優しい緑の苗が、出荷を控え順調に育っています」JA新潟かがやき潟東育苗センターでは、ゴールウィークの田植えのピークに備え、105戸の生産者に出荷する苗を育てています。8日は苗箱3600枚分のコシヒカリの種まきが行われていました。苗箱1