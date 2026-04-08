アイドルグループ「JAPANARIZM」の紫色担当・成瀬かのんさんの2ndイメージDVD『Petite』（エスデジタル）がリリースされました。【写真】ツインテールがキュートな成瀬かのんさん身長149cmと小柄ながらB88/W59/H89のEカップボディの持ち主である成瀬さんは、アイドルと並行してグラビア活動も精力的に行っており、2月にデジタル写真集をリリースしたばかり。3月からJAPANARIZMに加入し、アイドル活動を本格化させた中、グラビア時