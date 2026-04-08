レクサス「“新”小さい高級車」に問い合わせ増加！レクサスのラインナップにおいて、都会での取り回しの良さと上質さを兼ね備えたコンパクトクロスオーバー「UX300h」が、さらなる進化を遂げました。2025年12月4日に一部改良が発表され、主に室内空間の質感向上と、機能性の充実が図られています。【画像】超カッコいい！ これがレクサスの「小さい高級車」です！（30枚以上）まず大きな変更点として、室内の雰囲気を自由に