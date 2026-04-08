家族で楽しく交通ルールをアップデート！ プロから教わる安全教室ブリヂストンは4月8日の「タイヤの日」にあわせて、安心・安全な移動や暮らしを支え続けるため、グループ一体となってタイヤの安全啓発活動を強化しています。その一環として、クルマ、バイク、自転車、歩行者の交通安全知識の啓発イベント「ファミリー交通安全パーク」を実施しており、今年は4月4日に千葉市のイオンモール幕張新都心で開催されました。【画像