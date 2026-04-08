私（チカ）は夫のヒロキと小学1年生の娘のサヤと暮らしています。サヤは平日週2回学童で、残りの週3日は帰宅します。夫には姉（レイコちゃん）がおり、その娘のコハルちゃんは同じ小学校の1年生。けれど最近、コハルちゃんが学童へ行かずにサヤについてくることが続きます。困った私はその日、レイコちゃんの夫であるダイスケくんに連絡して迎えにきてもらいました。するとコハルちゃんは「サヤちゃんの家に行くようママに言われた