8日(水)は各地で日差しが届きましたが、この時期としては空気が冷たくなりました。最高気温は、新潟市中央区で14.1℃、上越市高田では13.1℃を観測しました。昨日の寒さは解消しましたが、それでもこの時期としては2℃前後低いところが多くなりました。 8日(水)はお天気だったので、サクラを写真におさめた方も多かったのではないでしょうか。 ◆各地のサクラリポート まずは、燕市からです。雲ひとつない青空に