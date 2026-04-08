九州・沖縄のグルメを一堂に集めた人気の物産展が、新潟伊勢丹で始まりました。 ホックホクの焼き芋にカラっと揚がった博多名物の『とりかわ』、そして肉厚の和牛を使ったご当地バーガーなど選りすぐりの逸品が並びます。8日から始まった『初夏の大九州・沖縄展』。今回は50店舗がそろい、開店直後からにぎわっていました。 こちらは、鮎の出汁で炊いたご飯に鮎の塩焼きが1匹丸ごと乗ったお弁当。熊本から初