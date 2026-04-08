これからの気象情報です。 9日(木)は、絶好のお花見日和になりそうです。 ◆警報・注意報 現在、上・中・下越に霜注意報、中越と上越の雪が残る地域にナダレ注意報が出ています。 ◆4月9日(木)の天気 ・上越地方 日中いっぱいはカラっとした晴天になるでしょう。 最高気温は18～20℃の予想で、今日より6℃くらい高くなりそうです。 ・中越地方 朝は晴れてグッと冷えるため、霜が降りるところがあ