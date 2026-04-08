道路標示に関する法令が一部改正され、横断歩道の白線の間隔を拡大できるようになりました。JR新潟駅前に設置された新しい横断歩道を視覚障がい者が体験しました。 ■白井希咲記者 「JR新潟駅前にあるこちらの新しい横断歩道。白線同士の間隔が90cmと、従来のものより倍の広さになっています。そして、白線の本数も少なくなっています。」 3月、白線の間隔を拡大した横断歩道がJR新潟駅万代口に2カ所設置されました。