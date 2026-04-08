３月、呉市の自宅で女性が首を絞められ死亡した事件で、75歳の夫が逮捕されました。殺人の疑いで逮捕されたのは、呉市警固屋の無職・角戸好郎容疑者（75）です。警察によると角戸容疑者は3月26日、自宅で妻のえり子さん（73）の首を絞めて殺害した疑いです。事件当日の午前8時半すぎ、「妻を殺した」と角戸容疑者から通報があり、駆け付けた警察官が、自宅の床に倒れているえり子さんを発見。その後死亡が確認されました。調べに対